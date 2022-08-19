19 Августа 2022 01:43

Похолодание ожидается на севере Казахстана 19 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На западе страны сохраняется жаркая погода, температура воздуха поднимется до 38 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днем 33-35 жары. На западе, северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Днем на большей части области сохранится сильная жара до 38 градусов.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 32-34 жары. По области сохраняется сильная жара до 37 градусов.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 17-19 тепла. На севере области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки.

В Кокшетау переменная облачность, дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 15-17 тепла. На севере области ожидается гроза, на западе, востоке области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 18-20 тепла. На северо-востоке области ожидается гроза, на севере на поверхности почвы заморозки.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 15-17 тепла. На западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Петропавловске переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 14-16 тепла. На западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Семее переменная облачность, дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 27-29 тепла. На западе, юге области ожидается гроза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 13-15 тепла. В горных районах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, на почве заморозки, днем 15-17 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 жары.

Ранее сообщалось, что в девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.