Похолодание ожидается на севере и востоке Казахстана 8 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В северных регионах Казахстана на поверхности почвы ожидаются заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 18-20 тепла. На севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 17-19 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 15-17 тепла. На северо-западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 32-34 жары.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, местами до -2 градусов, днем 16-18 тепла. На севере, западе области на поверхности почвы заморозки.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 25-27 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 17-19 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 20-22 тепла. На севере области ожидается гроза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 32-34 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 29-31 тепла. На северо-востоке области, в горных районах ожидается гроза.

В Туркестане переменная облачность, дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днем 29-31 тепла. На западе, в горных и предгорных районах области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе – пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 20-22 тепла. На севере, востоке области ожидается гроза.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью 21-23 градуса тепла, днем 31-33 жары.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днем 29-31 тепла.

Ранее сообщалось, что заморозки прогнозируют в трех регионах Казахстана: в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях.