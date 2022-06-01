1 Июня 2022 11:19

Похолодание ожидается 2-4 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередное похолодание ожидают жителей северных регионов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

«Северный антициклон, подпитываемый холодом атлантического воздуха, начнет смещаться через территорию республики, вызывая при этом ощутимое понижение температуры воздуха. В ночные и утренние часы в северных областях на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов. Даже южные регионы к 4 июня почувствуют приближение холодного антициклона. Столбики термометров опустятся днем до 18-23 градусов тепла», - сообщили синоптики.