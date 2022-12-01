Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Похолодание на юге Казахстана ожидается 1 декабря

    1 Декабря 2022, 01:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В центре, на юге и юго-востоке страны ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Казгидромет».

    В Актау ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-4 тепла.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 8-10 мороза.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 2-4 мороза.

    В Жезказгане облачно, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9 градусов мороза. На большей части области ожидаются снег, низовая метель.

    В Караганде облачно, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13-15 градусов мороза. На большей части области ожидаются снег, низовая метель.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 18-20 градусов мороза. В южной половине области ожидается низовая метель.

    В Конаеве облачно, снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса. В горных районах области ожидается сильный снег, на большей части области – гололед.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днем 15-17 мороза.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днем 4-6 мороза.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днем 16-18 мороза.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса мороза, днем 16-18 мороза.

    В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 26-28 градусов мороза, днем 16-18 мороза. На западе, юге, в центре области ожидается низовая метель.

    В Талдыкоргане облачно, снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем до 2 мороза.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем до 2 тепла.

    В Туркестане облачно, снег, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем 1-3 мороза. В горных районах области ожидается сильный снег, на юге, западе, в горных и предгорных районах – туман, гололед.

    В Уральске ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 5-7 мороза.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 28-30 градусов мороза, днем 16-18 мороза. На юге, востоке, в центре области ожидается низовая метель.

    В Астане переменная облачность, снег, низовая метель, ветер 9-14, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 15-17 градусов мороза.

    В Алматы облачно, снег, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

    В Шымкенте облачно, снег, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем до 2 мороза.

    Ранее сообщалось, что из-за смещения очередного антициклона на большей части территории Казахстана в начале декабря ожидается понижение температуры воздуха.
    Казгидромет Погода Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дороги на БАО и Шымбулак закрыли из-за угрозы схода лавин
    Штормовую погоду объявили синоптики в 12 регионах Казахстана
    Тридцатиградусные морозы прогнозируют в Казахстане в начале декабря
    Какие метеоусловия ожидаются в городах Казахстана 30 ноября
    Популярное
    1 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
    2 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
    3 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
    4 Все виновные лица будут привлечены к ответственности – Алихан Смаилов об аварии на Экибастузской ТЭЦ
    5 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину
    Новости партнеров