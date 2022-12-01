Похолодание на юге Казахстана ожидается 1 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В центре, на юге и юго-востоке страны ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-4 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 8-10 мороза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем 2-4 мороза.

В Жезказгане облачно, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9 градусов мороза. На большей части области ожидаются снег, низовая метель.

В Караганде облачно, снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13-15 градусов мороза. На большей части области ожидаются снег, низовая метель.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 18-20 градусов мороза. В южной половине области ожидается низовая метель.

В Конаеве облачно, снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса. В горных районах области ожидается сильный снег, на большей части области – гололед.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днем 15-17 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днем 4-6 мороза.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днем 16-18 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса мороза, днем 16-18 мороза.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 26-28 градусов мороза, днем 16-18 мороза. На западе, юге, в центре области ожидается низовая метель.

В Талдыкоргане облачно, снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем до 2 мороза.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем до 2 тепла.

В Туркестане облачно, снег, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем 1-3 мороза. В горных районах области ожидается сильный снег, на юге, западе, в горных и предгорных районах – туман, гололед.

В Уральске ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 5-7 мороза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 28-30 градусов мороза, днем 16-18 мороза. На юге, востоке, в центре области ожидается низовая метель.

В Астане переменная облачность, снег, низовая метель, ветер 9-14, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 15-17 градусов мороза.

В Алматы облачно, снег, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем от -1 до +1 градуса.

В Шымкенте облачно, снег, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем до 2 мороза.

Ранее сообщалось, что из-за смещения очередного антициклона на большей части территории Казахстана в начале декабря ожидается понижение температуры воздуха.