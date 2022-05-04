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Похолодание и дожди ожидаются 5-7 мая в Казахстане
4 Мая 2022 15:47

Похолодание и дожди ожидаются 5-7 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 5-7 мая сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в северных регионах страны весна никак не вступит в свои права. И если на южные области неустанно поступают теплые воздушные массы из районов Узбекистана, удерживая здесь комфортную температуру воздуха, то северные области ждет очередное холодное вторжение.

Северо-западный антициклон, подпитываемый свежими северными потоками, вновь принесет понижение ночных температур до отрицательных. А вот западные регионы, на фоне сталкновения этих двух воздушных потоков, ждут дожди, местами сильные, с грозами, градом и порывистым ветром.


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