4 Мая 2022 15:47

Похолодание и дожди ожидаются 5-7 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды в Казахстане на 5-7 мая сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в северных регионах страны весна никак не вступит в свои права. И если на южные области неустанно поступают теплые воздушные массы из районов Узбекистана, удерживая здесь комфортную температуру воздуха, то северные области ждет очередное холодное вторжение.

Северо-западный антициклон, подпитываемый свежими северными потоками, вновь принесет понижение ночных температур до отрицательных. А вот западные регионы, на фоне сталкновения этих двух воздушных потоков, ждут дожди, местами сильные, с грозами, градом и порывистым ветром.