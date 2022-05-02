2 Мая 2022 18:00

Похолодание и дожди ожидаются 3-5 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются на большей части Казахстана 3-5 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Северо-западный антициклон, который уже вызвал понижение температуры воздуха на западе страны, продолжит дальнейшее свое смещение на северо-западные, северные, центральные регионы республики. Столбики термометров здесь в ночные часы опустятся до 6 мороза-5 тепла, на юге Карагандинской области - 10-15 тепла, днем - до 7-23 тепла. Ночью и утром ожидается туман.

Что же касается южной половины Казахстана, то здесь, под влиянием Южного циклона, пройдут дожди, местами сильные дожди, гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Под влиянием циклона из районов Обской губы ближе к 5 мая на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, соответственно, пройдут дожди с грозами и усилением ветра до 15-20 м/с.

В целом на большей части республики, несмотря на значительное понижение температуры воздуха в начале мая, ожидается постепенное ее повышение, и к концу недели днем температура составит 13-25 тепла. На юге, юго-востоке страны значительных температурных колебаний не ожидается», - говорится в сообщении синоптиков.



