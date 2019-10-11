Похолодание, дождь и мокрый снег прогнозируют на выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на выходные рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

«Частая смена атмосферных процессов характерна для осени. В предстоящие выходные дни ожидается прохождение быстро сменяющих друг друга барических ложбин и гребней через территорию Казахстана. С барическими ложбинами и атмосферными фронтами ожидаются осадки – дождь, в северных областях временами переходящий в мокрый снег. А распространяющийся им в тыл высотный гребень вызовет прекращение осадков и очередное похолодание», – говорится в сообщении РГП «Казгидромет».