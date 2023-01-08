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    Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности

    8 Января 2023, 01:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О резком понижении температуры предупредили жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу департамента по ЧС региона.

    В субботу с утра в Атырау была пасмурная погода, местами шел небольшой дождь. Но температура воздуха, как и в предыдущие дни, была плюс 3-5 градусов выше нуля. В обед неожиданно начался небольшой снегопад. Температура начала резко снижаться. К 18 часам до 7 градусов ниже нуля, ближе к полуночи до 14 градусов.

    «На территории области ожидается снижение температуры воздуха до минус 20 градусов. Просим водителей не забывать о соблюдении безопасности при следовании по трассам. Необходимо соблюдать дистанцию, помня, что тормозной путь на обледенелой дороге увеличивается. По возможности без острой надобности не отправляйтесь в дальний путь»,- предупреждает ДЧС области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Безопасность Погода МЧС
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