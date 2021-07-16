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      Мангистауская область

    Поход по Каспию совершили военные корабли ВМС Казахстана

    16 Июля 2021, 14:46

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Группа кораблей Военно-морских сил во главе с ракетно-артиллерийскими кораблями «Сарыарка» и «Мангистау» завершила поход по казахстанскому сектору Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Экипажи кораблей выполнили поставленные перед ними задачи в полном объеме. Проведен ряд корабельно-боевых учений, изучен район плавания. Военные моряки выполнили артиллерийские стрельбы по плавающему макету корабля и плавающей мине.

    Походом руководил заместитель командира военно-морской базы капитан 2 ранга Бауыржан Муратулы. По его словам, подобные мероприятия являются основой боевой подготовки в Военно-морских силах. Во время походов командиры кораблей получают большой опыт. Личный состав приобретает практические навыки, повышает уровень боевой подготовки.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Мангистауская область
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