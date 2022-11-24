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    Похитителей гражданина Индии задержали карагандинские полицейские

    24 Ноября 2022, 14:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За освобождение похитители требовали у индийца 200 тысяч долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    В полицию города Караганды обратился 27-летний гражданин Индии, который заявил, что неизвестные насильно посадили его в автомобиль и вывезли в Астану. В столице иностранца удерживали в квартире и, угрожая насилием, требовали за освобождение 200 тысяч долларов США.

    «Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в ходе специальных оперативных мероприятий установили съемную квартиру в столице и, по подозрению в похищении и вымогательстве, задержали в ней четверых граждан Узбекистана в возрасте от 26 до 34 лет. Ведется досудебное расследование по фактам похищения, незаконного лишения свободы и вымогательства», – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

    Фото:polisia.kz/ru
    Карагандинская область Борьба с преступностью Общество Караганда
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