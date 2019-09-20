Похититель лошадей растерял часть животных в тумане в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские несколько суток искали похищенных у сельчан лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в селе Баян Жамбылского района пятеро жителей обнаружили загон для лошадей пустым. 15 из 24 животных обнаружили поблизости, остальные исчезли. Сумма причинённого ущерба составила 2,6 млн тенге.

Как выяснилось, лошади паслись под присмотром пастуха. На ночь же оставались в неохраняемом летнем загоне, закрытом на обычную проволоку. Преступник с легкостью проник туда и вывел табун. Угнать всех лошадей ему помешал густой туман. Похититель попросту растерял животных.

Прошедший дождь уничтожил следы, применение служебно-розыскной собаки не дало результата. Начальник отдела криминальной полиции района Жулдызбек Айтбаев вместе с тремя сотрудниками, участковым и пятью потерпевшими отправились на поиск. Почти трое суток они провели в походных условиях, обыскивая поля, леса, пойму реки Есиль. В пути удалось отыскать ещё четырёх животных – они тоже отбились в тумане и заблудились. Возле села Амангельдинское Есильского района след потерялся окончательно.

«Почерк преступления, крохи информации, которые удалось собрать во время поиска, результаты работы других подразделений указали на подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления 45-летний житель Петропавловска. Его нашли по месту проживания - в 19-м микрорайоне города», - рассказал Ж.Айтбаев.

Следующие трое суток полицейские вели за ним наблюдение. Это позволило установить возможную причастность других фигурантов преступления и местонахождение остатков табуна. Пять лошадей, дошедших до Петропавловска вместе со злоумышленником, обнаружили у родственника подозреваемого в Рабочем посёлке.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража». Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Похищенных животных вернули владельцам.

Всего с начала года в регионе зарегистрировали 64 кражи скота. Раскрыты 40.