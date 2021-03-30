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    «Похитили девушку»: полицейские Шымкента проводят расследование

    30 Марта 2021, 11:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Шымкента начали расследование по распространенному в социальных сетях видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    29 марта 2021 года в социальной сети распространилась видеозапись о том, как во дворе одной из многоэтажек города Шымкент неизвестные лица насильно посадили гражданку в автомобиль и увезли. В этот же день по данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 126 УК РК (Незаконное лишение свободы).

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что инцидент также попал на камеру видеонаблюдения, установленную в одном из зданий. Видеозапись была изъята и изучена. Также был проведен опрос жителей близлежащих домов. Была установлена и допрошена гражданка, которая сняла на телефон данное происшествие.

    В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к данному происшествию.



    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МВД РК Шымкент
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