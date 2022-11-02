Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Похищенные в январских беспорядках 13 ружей изъяли в ходе спецопераций в Алматы

    2 Ноября 2022, 20:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 ружей, похищенных во время январских беспорядков из оружейных магазинов, изъяли полицейские в ходе трех спецопераций в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Спецоперацию провели сотрудники спецгруппы УКП под руководством представителя департамента криминальной полиции МВД РК.

    Полицейский спецназ обезвредил шестерых подозреваемых, участвовавших в ограблении оружейных магазинов в январе этого года.

    По оперативным данным, некоторые ружья злоумышленники успели продать, другую часть – спрятали. Схроны найдены. Дислоцировались они в безлюдных местах в разных частях города. В тайниках также обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь.

    По изъятому оружию назначены экспертизы. Уголовные дела зарегистрированы Следственным управлением ДП города Алматы.


    Фото: polisia.kz


    Алматы Борьба с преступностью Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест Кайрата Кудайбергена продлили еще на месяц
    Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
    Сразу два схрона оружия обнаружили в ВКО
    Оружие и боеприпасы хранил у себя дома житель Абайской области
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров