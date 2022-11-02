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Похищенные в январских беспорядках 13 ружей изъяли в ходе спецопераций в Алматы

2 Ноября 2022, 20:20
Похищенные в январских беспорядках 13 ружей изъяли в ходе спецопераций в Алматы
2 Ноября 2022, 20:20

Похищенные в январских беспорядках 13 ружей изъяли в ходе спецопераций в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 13 ружей, похищенных во время январских беспорядков из оружейных магазинов, изъяли полицейские в ходе трех спецопераций в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Спецоперацию провели сотрудники спецгруппы УКП под руководством представителя департамента криминальной полиции МВД РК.

Полицейский спецназ обезвредил шестерых подозреваемых, участвовавших в ограблении оружейных магазинов в январе этого года.

По оперативным данным, некоторые ружья злоумышленники успели продать, другую часть – спрятали. Схроны найдены. Дислоцировались они в безлюдных местах в разных частях города. В тайниках также обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь.

По изъятому оружию назначены экспертизы. Уголовные дела зарегистрированы Следственным управлением ДП города Алматы.


Фото: polisia.kz


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