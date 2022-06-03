3 Июня 2022 12:00

Похищенные в январе оружие и боеприпасы изъял КНБ в шести регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле-мае 2022 года Комитетом национальной безопасности и его территориальными департаментами проведены оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время «январских событий». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В Алматинской области обнаружены «схроны» с пистолетом «Байкал», 2 ружьями, 10 гранатами, 104 патронами различного калибра. У участников массовых беспорядков изъяты 3 единицы оружия и 109 боеприпасов. При сбыте пистолета «Макарова» задержан представитель криминалитета региона. По месту его жительства изъят еще один пистолет, похищенный из управления полиции города Талдыкоргана во время «январских событий».

В городе Алматы в ходе задержания участников массовых беспорядков, в том числе нападавших на резиденцию Президента, изъяты пистолет марки «Глок», 29 патронов и 3 гладкоствольных ружья.

Находящимися под следствием членами ОПГ «Казахстанские» добровольно выданы 39 единиц оружия, шумовая граната, бронежилет и 98 патронов.

Совместно с органами полиции задержаны жители региона, причастные к краже оружия из охотничьего магазина «Корган». В ходе обыска по месту их проживания изъяты оптический прицел, станок для снаряжения гладкоствольных патронов, а также страйкбольная винтовка «ASG».

В Жамбылской области обнаружены «схроны» с автоматом «Калашникова», револьвером, карабином «Сайга» и 328 боеприпасами.

В Кызылординской области выявлены тайники с оружием, из которых изъяты автомат «Калашникова», пистолет «Макарова», пистолет-пулемет «Борз», карабин «Сайга», граната «Ф-1» и 59 боеприпасов.

В Восточно-Казахстанской области совместно с департаментом полиции из «схрона» изъяты 1 обрез, 1 граната «РГ-42», 168 боеприпасов и бронежилет.

В Туркестанской области совместно с органами полиции изъята винтовка марки «Мосина». Всего из незаконного оборота изъято 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов. По фактам проводятся досудебные расследования.