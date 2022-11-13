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    Похищенные в январе боеприпасы обнаружили на берегу реки в Атырау

    13 Ноября 2022, 16:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Похищенные во время январских событий боеприпасы обнаружили на берегу реки Урал в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исправительной системы по Атырауской области, о схроне боеприпасов решил рассказать подследственный, который находится в следственном изоляторе по делу о январских событиях. Сотрудниками учреждения № 75 совместно с сотрудниками УБОП департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий схрон с боеприпасами был обнаружен на берегу реки Урал в городском микрорайоне Балыкши. Боеприпасы находились в полиэтиленовом пакете, закопанном на берегу.

    «Внутри пакета находились 12 светошумовых гранат, шесть патронов от ружья «Fiacah 410 mag», а также 119 патронов калибра 5,45 миллиметра»,- рассказали в пресс-службе ДУИС по Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия ДУИС ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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