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    Похищенное в январе оружие нашли в тайнике в Алматы

    29 Августа 2022 18:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомат, гранаты и другое оружие, похищенное в январе, было спрятано в тайнике. Об этом сообщила полиция Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Оружие, похищенное во время январских беспорядков, найдено сотрудниками УБОП города Алматы, ДКНБ по Алматы и Алматинской области. В Турксибском районе, по улице Гете выявили два мешка с оружием и боеприпасами. Всего же насчитывается около 20 наименований оружия и боеприпасов, в том числе автомат Калашникова, помповое пятизарядное ружье «Штурм», газовый револьвер калибра 9 мм, две гранаты, порядка 200 патронов разного калибра. По ним назначены экспертизы. По факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК.
    Алматы МВД РК ЧП-2022 Январские события
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