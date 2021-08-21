Погранслужба проводит перегруппировку подразделений в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках совместного антитеррористического учения «Каспий - Антитеррор-2021», проводимого под эгидой Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств на территории Мангистауской области Пограничной службой проводится перегруппировка своих подразделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

«Передвижение колонн техники осуществляется в сопровождении военной полиции. Плановые учения пройдут в два этапа и продлятся до 2 сентября 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.

Цель учений – совместная отработка комплексного применения сил и средств при выявлении признаков подготовки и пресечении актов терроризма на территории Содружества Независимых Государств.