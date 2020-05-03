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    Погранпост в Южной Корее обстреляли со стороны КНДР – СМИ

    3 Мая 2020, 10:14

    СЕУЛ. РЁНХАП - КАЗИНФОРМ – Пограничный пост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рёнхап.

    Эту информацию агентству Рёнхап подтвердил Комитет начальников штабов. Южная Корея была вынуждена направить предупреждение КНДР и выполнить ответный огонь.

    По данным комитета, выстрелы со стороны КНДР прозвучали около 7:41 утра по местному времени в районе пограничного города Чхорвон.

    О жертвах и повреждениях объектов в Южной Корее не сообщалось. Комитет подтвердил, что после инцидента южнокорейские военные дали предупреждение по радио и дважды открыли ответный огонь.

    «Мы предпринимаем действия по межкорейским линиям связи, чтобы более детально разобраться в ситуации и предотвратить любые дальнейшие инциденты. Мы также находимся на позиции готовности», - заявил представитель Комитета.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Корея
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