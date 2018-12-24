Пограничники задержали казахстанца, разыскиваемого в России за разбой

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Прошедшей ночью в подразделении пограничного контроля «Шарбакты авто» при проверке рейсового автобуса направлением «Павлодар - Барнаул» задержаны 2 казахстанца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

По информации пограничников, причиной задержания послужило обнаружение медицинского шприца емкостью 10 мг, наполненного жидкостью коричневого цвета (предположительно - разбавленный опиум) в косметической сумке 48-летней гражданки. Шприц был обнаружен с использованием служебной собаки, обученной для поиска наркотических средств.

Задержанная и следовавший с ней 37-летний мужчина были проверены через информационный сервис Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. В ходе проверки было установлено, что мужчина находится в розыске на территории Российской Федерации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Задержанные переданы в отдел внутренних дел Шарбактинского района.