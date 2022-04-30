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    Пограничники задержали 109 браконьеров на Каспии

    30 Апреля 2022, 15:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба КНБ РК продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

    30 апреля завершается проведение очередного этапа совместных с государственными органами (МВД и МЭГПР) и Пограничной службой ФСБ РФ оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности.

    «В ходе рейдовых мероприятий в пограничном пространстве задержано 109 нарушителей и 52 единицы различных плавсредств. Наложено 2,6 млн тенге административных штрафов.

    Изъято более 300 км орудий браконьерского лова», - говорится в сообщении ведомства.

    В естественную среду обитания возвращено 575 рыб осетровых и 4 803 частиковых пород, а также 43 тюленя.

    Предотвращенный ущерб в результате действий Пограничной службы оценивается на сумму более 1 млрд тенге.

    Автор:

    Борьба с преступностью Пограничники КНБ Каспийское море
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