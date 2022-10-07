Пограничники выпустили из браконьерских сетей 100 особей осетровой рыбы в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе пограничной операции «Кигач-2022» пограничники Мангистауской области предотвратили ущерб на сумму более 250 тысяч тенге. В естественную среду обитания выпущено 100 особей осетровой рыбы. Об этом сообщили в пресс-центре департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Пограничными катерами третьего дивизиона береговой охраны департамента пограничной службы КНБ РК Мангистауской области осуществлена выборка орудий браконьерского лова в Каспийском море.

«В ходе проведенных операций в территориальных водах РК обнаружено и изъято 5 тыс. 220 метров браконьерских сетей. В естественную среду обитания выпущено 100 особей рыбы осетровой породы общим весом 833 кг. Сумма предотвращенного ущерба составила 255 млн 968 тыс. 304 тенге», - сообщили в пресс-центре департамента.

Фото пресс-центра департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области.