Пограничники в ЗКО задержали 28 иностранцев за попытку нарушения границы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – С начала 2023 года за попытку нарушения границы задержано 28 иностранных граждан. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Управления воспитательно-идеологической работы Департамента Пограничной службы КНБ РК Дархан Дарменбеков на брифинге Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2023 года по настоящее время на территории ЗКО нами, совместно с департаментами КНБ и полиции, было выявлено и пресечено 4 канала незаконной миграции, организаторами которых являлись, как граждане Казахстана, так и иностранцы. Задержано за попытку нарушения границы 28 иностранных граждан, в том числе и дальнего зарубежья. Из них 7 граждан Азербайджана, 8 Узбекистана, 7 Пакистана, 1 Российской Федерации, 2 Таджикистана, 3 Сомали, которые решением суда привлечены к различным видам ответственности», – сказал Д.Дарменбеков.

По его словам, практически все правонарушения в пограничном пространстве совершаются при участии определенной категории граждан РК, таких как частные извозчики, работники крестьянских хозяйств, арендодатели жилья, отдельные жители приграничья и другие. Такие граждане в корыстных целях содействуют нелегальным мигрантам в совершении этих противоправных действий. Данное обстоятельство, безусловно, создает определённую угрозу в вопросах обеспечения национальной безопасности РК.

Д.Дарменбеков также отметил, что рассматривая пособников нарушителей границы, их можно условно разделить на две категории. Первая категория - местные жители - как правило, граждане РК, проживающие в непосредственной близости от Государственной границы либо таксисты, которые оказывают пособничество в нарушении Государственной границы за денежное вознаграждение. Вторая категория - организаторы - лица из числа граждан РК и иностранцев, имеющие устойчивые связи в Казахстане, Узбекистане и России. Отличительной особенностью является то, что ими организуется канал доставки из Узбекистана в Россию, транзитом через РК. В период нахождения в РК мигранты обеспечиваются жильем, в основном на съемных квартирах. Организаторы применяют меры конспирации и собственной безопасности, так как имеют некоторые представления о формах и методах работы оперативных органов. Мотивацией для организаторов, других пособников желающим незаконно пересечь Государственную границу является факт легкой наживы. Для них вопрос ответственности за данное преступление не стоит вовсе.

Руководитель Управления напомнил об уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. Законодательством Казахстана за такое правонарушение предусмотрена ответственность, начиная от штрафа до лишения свободы на значительные сроки.

Д.Дарменбеков сообщил, что 80% задержаний лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу, реализовалось в результате информации, поступившей от жителей приграничья. Это очень хороший показатель активности жителей приграничья данных стран в вопросах охраны и защиты границы.

Спикер призвал жителей Западно-Казахстанской области проявить свой патриотизм содействием Пограничной службе.

«В случае если Вы стали свидетелями готовящегося нарушения государственной границы информацию можно представить по телефонам - 8 7112 98-93-07, 8 7112 98-93-89, 8 7112 98-93-88, 8 7112 98-93-61», – сказал Д.Дарменбеков.