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    Пограничники проводят мероприятия по защите биоресурсов Каспийского моря

    14 Октября 2021, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничными ведомствами Казахстана и России в октябре текущего года проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия по пресечению браконьерской деятельности в акватории Каспийского моря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    «Морскими пограничниками задержано более 40 граждан Казахстана, промышлявших браконьерством. Изъято около 20 000 метров рыболовных сетей, свыше 6 000 крючьев, 13 рыб осетровых и более 3 000 рыб чистиковых пород, которые были выпущены в естественную среду обитания. Предотвращенный экономический ущерб государству составил более 60 млн тенге», - говорится в сообщении КНБ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Экология Пограничники КНБ Каспийское море
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