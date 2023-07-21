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    Пограничники предупредили о возможных заторах в пункте пропуска в Костанайской области

    21 Июля 2023, 20:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - C 27 июля по 25 августа 2023 года в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» Российской Федерации напротив пункта пропуска «Кайрак» Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работ покрытия дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

    В этой связи, возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур.

    В качестве альтернативных вариантов пересечения государственной границы через Костанайскую область предлагаются следующие пункты пропуска:

    международный пункт пропуска:

    – «Акбалшык» авто (РК) – «Воскресенское» авто (РФ);

    двусторонние пункты пропуска:

    – «Убаган» авто (РК) – «Звериноголовское» (РФ)

    – «Желкуар» (РК) – «Мариинский» (РФ)

    – «Аят» (РК) – «Николаевка» (РФ)

    – «Кондыбай» (РК) – «Комсомольский» (РФ).

    С учетом сложившейся ситуации в ведомстве рекомендуют заблаговременно планировать маршруты движения.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Костанайская область Пограничники КНБ Граница
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