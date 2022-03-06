Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пограничники предотвратили вызов 80 тонн бензина в Кыргызстан

Автор:  
Арайлым Мұрат
6 Марта 2022, 14:33
Пограничники предотвратили вызов 80 тонн бензина в Кыргызстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пограничники предотвратили вызов 80 тонн бензина в Кыргызстан, спрятанный среди мешков цемента, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«6 марта 2022 года на казахстанско-кыргызском участке границы пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Карасу» (Жамбылская область) предотвращен вывоз из Казахстана 80 тонн горюче-смазочных материалов марки «АИ-92». Для незаконного вывоза организаторы укрыли емкости с ГСМ среди мешков «цемента», при внешнем осмотре двух грузовых машин цистерны были обложены мешками с опилками, по товаросопроводительным документам груз оформлен как «сборный», - прокомментировали в пресс-службе КНБ РК.

photo

Задержанные горюче-смазочные материалы переданы в подразделение ДГД по Жамбылской области.

Пограничная служба напоминает, что в настоящее время действует запрет на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

photo


Происшествия   Безопасность   Пограничники   КНБ   Топливо  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной