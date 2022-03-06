НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пограничники предотвратили вызов 80 тонн бензина в Кыргызстан, спрятанный среди мешков цемента, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«6 марта 2022 года на казахстанско-кыргызском участке границы пограничниками в автомобильном пункте пропуска «Карасу» (Жамбылская область) предотвращен вывоз из Казахстана 80 тонн горюче-смазочных материалов марки «АИ-92». Для незаконного вывоза организаторы укрыли емкости с ГСМ среди мешков «цемента», при внешнем осмотре двух грузовых машин цистерны были обложены мешками с опилками, по товаросопроводительным документам груз оформлен как «сборный», - прокомментировали в пресс-службе КНБ РК.

Задержанные горюче-смазочные материалы переданы в подразделение ДГД по Жамбылской области.

Пограничная служба напоминает, что в настоящее время действует запрет на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.