Пограничники предотвратили ввоз крупной партии героина

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В пункте пропуска «Жибек жолы» на территории Сарыагашского района Туркестанской области военнослужащими Пограничной службы КНБ РК пресечен ввоз в страну крупной партии героина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

При досмотре автомашины под управлением гражданина Республики Таджикистан, 1994 года рождения, обнаружены признаки оборудования в ней тайника.

В ходе углубленного технического досмотра в бампере автомашины обнаружено 12 килограммов вещества со специфическими признаками, позднее признанного экспертизой героином.

Материалы зарегистрированы в установленном порядке, гражданин Таджикистана, изъятый героин и автомашина переданы правоохранительным органам для проведения досудебного расследования.