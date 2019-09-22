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    Пограничники предотвратили ввоз крупной партии героина

    22 Сентября 2019, 00:01

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В пункте пропуска «Жибек жолы» на территории Сарыагашского района Туркестанской области военнослужащими Пограничной службы КНБ РК пресечен ввоз в страну крупной партии героина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    При досмотре автомашины под управлением гражданина Республики Таджикистан, 1994 года рождения, обнаружены признаки оборудования в ней тайника.

    В ходе углубленного технического досмотра в бампере автомашины обнаружено 12 килограммов вещества со специфическими признаками, позднее признанного экспертизой героином.

    Материалы зарегистрированы в установленном порядке, гражданин Таджикистана, изъятый героин и автомашина переданы правоохранительным органам для проведения досудебного расследования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Пограничники
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