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    Пограничники обнаружили тело пропавшего 2 марта рядового

    11 Апреля 2022, 13:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба обнаружила тело пропавшего 2 марта рядового Бердишова Улыкбека Айдарбекулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт КНБ РК.

    С момента пропажи реализован комплекс поисковых мероприятий, охвативших территории Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей, в том числе совместно с прибывшими родственниками Бердишова.

    Для проверки возможного пересечения госграницы проинформировано пограничное ведомство Кыргызстана. 9 апреля пограничники Кыргызстана сообщили об обнаружении в 2 км от линии границы элементов военной формы.

    10 апреля по инициативе департамента пограничной службы по Жамбылской области организована погранпредставительская встреча, в ходе осмотра указанного места было обнаружено тело Бердишова.

    По данному факту РОВД Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики начаты следственные мероприятия.

    Предварительный диагноз: механическая асфиксия, без признаков насильственных действий.

    11 апреля 2022 года погранслужбой организована доставка тела рядового по месту жительства родителей в Кызылординскую область.

    «Руководство и личный состав органов национальной безопасности выражают глубокие соболезнование родным и близким Бердишова У.А. В настоящее время пограничной службой им оказывается вся необходимая поддержка, в т.ч. по организации ритуальных мероприятий», - говорится в сообщении КНБ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Пограничники Кыргызстан КНБ
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