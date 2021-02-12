Пограничная служба КНБ РК разъяснила правила пресечения границы в период пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК разъяснила гражданам правила пресечения границы в период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Пограничной службе в ходе онлайн брифинга на официальной странице в Instagram напомнили, что решением главного государственного санитарного врача для всех лиц, которые въезжают на территорию Республики Казахстан необходима ПЦР справка с отрицательным результатом тестирования на коронавирусную инфекцию.

Также в ведомстве отметили, что, в соответствии с порядком пресечения границы, для граждан Республики Казахстан с 4 февраля разрешен выезд за границу не более одного раза в 30 дней.

«Таким образом, гражданин РК по любой цели поездки может выехать в иностранные государства из Казахстана один раз в 30 дней. Таким образом, периодичность будет определяться при выезде из РК. После возвращения в страну следующий выезд будет возможен только по истечению 30 дней с момента въезда в РК», - пояснили в Пограничной службе КНБ РК.

Ранее на онлайн пресс-конференции министр здравоохранения РК сообщил о том, что Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК 2 февраля внесены изменения в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан.