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    Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Алматы

    16 Мая 2023, 21:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ночью водитель Lada врезался в припаркованную машину и пытался скрыться с места происшествия. Его после непродолжительной погони поймали полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков сообщил, что ДТП произошло на пересечении улиц Халиуллина и Талгарского тракта. За рулем авто находился 22-летний мужчина, едва стоявший на ногах.

    Медицинское освидетельствование выявило у него алкогольное опьянение. Кроме того, установлено множество нарушений, допущенных фигурантом:

    - управление ТС в состоянии алкогольного состояния (ст. 608 КоАП РК);

    - оставление места ДТП (ст. 611 КоАП РК);

    - использование подложного госномера (ст. 590 КоАП РК);

    - неподчинение сотрудникам полиции (ст. 613 КоАП РК);

    - выезд на полосу встречного движения (ст. 596 КоАП РК);

    - создание аварийной ситуации (ст. 606 КоАП РК);

    - проезд перекрестка на красный сигнал светофора (ст. 599 КоАП РК);

    - нарушение требований знаков разметки (ст. 601 КоАП РК);

    - не пристегнутый ремень безопасности (ст. 593 КоАП РК);

    - нарушение технического состояния автомашины (ст. 590 КоАП РК).

    «Материалы производства по факту управления машиной в состоянии опьянения для принятия решения направлены в суд. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку», - отметил Ильяс Омирсериков.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью
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