Погоня со стрельбой: в казахстанском секторе Каспия задержано иностранное судно

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 30 апреля 2020 года департаментом Пограничной службы КНБ по Мангистауской области в ходе ночного патрулирования в территориальных водах Казахстана было обнаружено судно-нарушитель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

После подачи пограничниками визуальных и звуковых команд об остановке, предусмотренных международным законодательством, судно, увеличив скорость, попыталось скрыться.

Ввиду отсутствия признаков подчинения требованиям сотрудников Погранслужбы об остановке судна, произведены выстрелы в воздух и по двигателям.

«Задержаны 4 иностранца, которым оказана первичная медицинская помощь, потребовавшаяся в результате рикошетов пуль от двигателей. Проводятся неотложные следственные действия», - говорится в сообщении.