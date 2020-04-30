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    Погоня со стрельбой: в казахстанском секторе Каспия задержано иностранное судно

    30 Апреля 2020, 13:38

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 30 апреля 2020 года департаментом Пограничной службы КНБ по Мангистауской области в ходе ночного патрулирования в территориальных водах Казахстана было обнаружено судно-нарушитель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    После подачи пограничниками визуальных и звуковых команд об остановке, предусмотренных международным законодательством, судно, увеличив скорость, попыталось скрыться.

    Ввиду отсутствия признаков подчинения требованиям сотрудников Погранслужбы об остановке судна, произведены выстрелы в воздух и по двигателям.

    «Задержаны 4 иностранца, которым оказана первичная медицинская помощь, потребовавшаяся в результате рикошетов пуль от двигателей. Проводятся неотложные следственные действия», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Пограничники Мангистауская область
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