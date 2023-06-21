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      Северо-Казахстанская область

    Поголовье скота и посевные площади увеличиваются в СКО

    21 Июня 2023, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области увеличиваются посевные площади и поголовье скота. Об этом сообщил аким СКО Айдарбек Сапаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Северо-Казахстанская область – преимущественно аграрный регион. Мы выращиваем четверть зерновых по республике, производим качественную и конкурентоспособную продукцию. Одна из главных задач в сфере сельского хозяйства – сокращение импортозависимости и обеспечение региона основными продуктами питания собственного производства. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за пять месяцев составил около 101 млрд тенге с индексом физического объема 103,6%. Рост показателя обеспечили в основном за счет увеличения объемов в отрасли животноводства. Возросло и поголовье скота, и переработка продукции», – сказал Айдарбек Сапаров.

    По его словам, посевы сельскохозяйственных культур в СКО в текущем году составили 4,5 миллионов гектаров с увеличением на 90 тысяч гектаров. Из них масличные заняли около 1 миллиона гектаров, что является самым высоким показателем в Казахстане.

    Как отметил глава региона, в этом году для насыщения внутреннего рынка социально значимыми продуктами, увеличены посевные площади гречихи в 3 раза, в 2 раза - картофеля, моркови и капусты. Этих объемов достаточно, чтобы закрыть потребность региона в этих продуктах.

    Айдарбек Сапаров также сообщил, что весенне-полевые работы в области завершены в оптимальные сроки, выполнены все агротехнические мероприятия. В том числе, по внесению минеральных удобрений. В этом году аграрии СКО приобрели их 200 тысяч тонн, что составляет 30% от общереспубликанского показателя. Это необходимо для сохранения плодородия почвы, чтобы получать стабильно высокий урожай.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Северо-Казахстанская область Акимат Регионы Казахстана
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