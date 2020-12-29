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    Поголовье домашнего скота выросло в Казахстане

    29 Декабря 2020, 20:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поголовье домашнего скота в Казахстане выросло в среднем на 9,5%, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Несмотря на сложнейшие условия текущего сезона, земледельцы получили щедрый урожай в объеме 20,8 млн тонн зерна, что позволяет полностью обеспечить внутренние потребности республики, а также отгрузить определенные объемы на экспорт, сохраняя при этом статус Казахстана как зерновой державы.

    Полученное зерно отличается высоким качеством. Из общего объема пшеницы к 1-3 классам отнесено 80%, тогда как в 2019 году данный показатель составлял 53%.

    По итогам сельхозсезона аграрии собрали 4 млн тонн картофеля, 4,3 млн тонн овощей, 2,5 млн тонн бахчевых культур и 297,2 тысячи тонн хлопчатника. Намолочено 2,5 млн тонн маслосемян.

    Численность КРС выросла на 8,6%, лошадей – на 11,7%, овец и коз – на 7%.

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    Минсельхоз Урожай Экономика Статистика Сельское хозяйство
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