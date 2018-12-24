Погоду на ближайшие дни спрогнозировали синоптики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Температура воздуха в столице в понедельник-среду не превысит отметку -17 градусов по Цельсию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В понедельник в столице Казахстана ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -26...-28 °С, днем -20...-22 °С, сообщили в «Казгидромете».

«25 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -30...-32 °С, днем -20...-22 °С», - отмечается в сообщении синоптиков. В среду, 26 декабря, также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -27...-29 °С, днем -17...-19 °С.