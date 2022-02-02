Погоду без осадков прогнозируют в Казахстане 2 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК. А на западные и северо-западные регионы будут оказывать свое влияние атмосферные фронтальные разделы, ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра, на северо-западе - с низовой метелью. Местами по республике ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ».

На севере Акмолинской области ожидается туман, на северо-западе- усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на северо-востоке, востоке – гололед.

На западе Мангистауской области ожидается гололед, на северо-востоке, юге – туман.

На юге Костанайской области ожидается туман, на севере, западе усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем - с низовой метелью.

На севере, юге, востоке Алматинской областей ожидаются туман, в районе Жаланашколя = усиление ветра17-22 м/с.

На юге, в горных районах Туркестанской, на западе, севере, в центре Атырауской, на востоке Северо-Казахстанской, на севере, юге Павлодарской, на севере Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской, ночью на севере Карагандинской областей ожидается туман.