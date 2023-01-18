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Погоду без осадков прогнозируют в Казахстане 19-21 января

18 Января 2023, 10:53
Погоду без осадков прогнозируют в Казахстане 19-21 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обширный Северо-западный антициклон сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию Казахстана, 19-21 января сохранится погода без осадков, лишь на востоке, северо-востоке страны пройдет снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается, в ночное и утреннее время морозы все еще сохранятся, но постепенно активизируется дневной прогрев.


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