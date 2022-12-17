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    Погоду без осадков прогнозируют в Казахстане 17 декабря

    17 Декабря 2022, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории РК по-прежнему находится под влиянием Монгольского антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юго-западе и в центре с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдет небольшой снег, передает МИА «Казинформ».

    На востоке республики, в горных районах юго-востока и юга ожидается усиление ветра. В Атырауской, Мангистауской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей - туман.

    В районе озера Алаколь в Жетысуской области сохраняется усиление юго-восточного ветра 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.
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