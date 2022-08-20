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    Погоду без осадков прогнозируют в большинстве городов Казахстана 20 августа

    20 Августа 2022 00:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В северных регионах страны пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днем 35-37 жары. По области ожидается пыльная буря, днем на большей части области сохранится сильная жара до 40 градусов.

    В Актобе ясно, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 26-28 тепла. На севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

    В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 тепла.

    В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 15-17 тепла. На севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

    В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 тепла. В горных районах ожидается град.

    В Костанае переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 21-23 тепла. На севере, востоке области ожидается гроза.

    В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 24-26 тепла. В центре области ожидается пыльная буря.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 18-20 тепла. На севере, западе области ожидается туман, на юге на поверхности почвы заморозки.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 18-20 тепла. На севере, западе области ожидается туман.

    В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 16-18 тепла. В горных районах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки.

    В Нур-Султане переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 15-17 тепла.

    В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана.
    #Казгидромет #Погода #Природа
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