Погоду без осадков прогнозируют синоптики 25 декабря на большей части Казахстана
25 Декабря 2022, 00:08
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
На большую часть территории Казахстана все еще будет сохранять свое влияние отрог Северо-западного антициклона, с которым ожидается погода без осадков, лишь в северных, восточных регионах РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с низовой метелью. По республике ожидается туман, на северо-западе, юго-востоке, востоке РК – усиление ветра.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили синоптики 25 декабря в пяти областях Казахстана.
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