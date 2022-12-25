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Погоду без осадков прогнозируют синоптики 25 декабря на большей части Казахстана

25 Декабря 2022, 00:08
Погоду без осадков прогнозируют синоптики 25 декабря на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На большую часть территории Казахстана все еще будет сохранять свое влияние отрог Северо-западного антициклона, с которым ожидается погода без осадков, лишь в северных, восточных регионах РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с низовой метелью. По республике ожидается туман, на северо-западе, юго-востоке, востоке РК – усиление ветра.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили синоптики 25 декабря в пяти областях Казахстана.


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