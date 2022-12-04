Погоду без осадков прогнозируют казахстанские синоптики 4 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на востоке, в центре, севере и в горных районах юго-востока сохраняется снег, а западная территория РК будет находиться под влиянием отрога антициклона, погода ожидается преимущественно без осадков. По республике местами ожидается усиление ветра, на севере, востоке, в центре с низовой метелью. На западе, юге, в центре, в горных районах ожидается туман.

Как ранее сообщалось, штормовую погоду прогнозируют синоптики в семи регионах Казахстана.



