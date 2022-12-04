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    Погоду без осадков прогнозируют казахстанские синоптики 4 декабря

    4 Декабря 2022, 00:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на востоке, в центре, севере и в горных районах юго-востока сохраняется снег, а западная территория РК будет находиться под влиянием отрога антициклона, погода ожидается преимущественно без осадков. По республике местами ожидается усиление ветра, на севере, востоке, в центре с низовой метелью. На западе, юге, в центре, в горных районах ожидается туман.

    Как ранее сообщалось, штормовую погоду прогнозируют синоптики в семи регионах Казахстана.
    Казгидромет Погода
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