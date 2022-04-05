Погоду без осадков прогнозируют 5 апреля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть РК по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, севере, в горных районах юга с прохождением фронтальных разделов - садки преимущественно в виде дождя. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе и юге с пыльной бурей, в горных районах юга – гроза. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет «, в горных районах Туркестанской области в конце дня ожидается гроза, днем на севере, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с, на севере области с пыльной бурей.

На юге Мангистауской, днем в центре Кызылординской областей - усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

На востоке Костанайской области ожидается туман, ночью на западе, севере, днем на севере, западе, юге области - усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской, днем в горных районах Жамбылской, на западе, севере Карагандинской областей - усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на северо-западе области - порывы ветра 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидается туман, ночью и утром на севере Атырауской области - усиление ветра 15-20 м/с.