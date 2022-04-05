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    00:01, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Погоду без осадков прогнозируют 5 апреля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть РК по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, севере, в горных районах юга с прохождением фронтальных разделов - садки преимущественно в виде дождя. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе и юге с пыльной бурей, в горных районах юга – гроза. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет «, в горных районах Туркестанской области в конце дня ожидается гроза, днем на севере, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с, на севере области с пыльной бурей.

    На юге Мангистауской, днем в центре Кызылординской областей - усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    На востоке Костанайской области ожидается туман, ночью на западе, севере, днем на севере, западе, юге области - усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    Ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    В районе Алакольских озер Алматинской, днем в горных районах Жамбылской, на западе, севере Карагандинской областей - усиление ветра 15-20 м/с.

    На востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на северо-западе области - порывы ветра 15-20 м/с.

    На юге Павлодарской области ожидается туман, ночью и утром на севере Атырауской области - усиление ветра 15-20 м/с.

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