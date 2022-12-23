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    Погоду без осадков прогнозируют 24-26 декабря в Казахстане

    23 Декабря 2022, 12:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находится под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Лишь северные и восточные регионы страны будут под влиянием ложбины Атлантического циклона, с которым ожидается снег, метель и усиление ветра, днем 24 декабря на севере республики - гололед. На юге и юго-востоке страны – туман.

    Ожидается небольшое понижение температуры воздуха: ночью на западе - от 3-8 до 8-13 градусов мороза, на севере, северо-западе и в центре Казахстана - от 5-13 до 10-25 градусов мороза, на востоке - колебание от 15-23 до 10-18 градусов мороза, на юге и юго-востоке - постепенное повышение от 5-25 до 0-15 градусов мороза.
    Погода
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