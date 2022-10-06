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    Погоду без осадков на большей части РК прогнозируют синоптики 6 октября

    6 Октября 2022, 00:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 6 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Погоду на большей части Республики Казахстан будет определять северный антициклон, с чем сохраняется погода без осадков. В западных, восточных регионах, горных районах юго-востока страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, в горных районах юго-востока, востока – осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью на востоке, в горных районах юго-востока – туман.

    Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 2 градуса. На севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    В городе Астане прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 17-19 тепла.

    В городе Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 19-21 тепла.

    В городе Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 21-23 тепла.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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