Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Погоду без осадков на большей части Казахстана прогнозируют синоптики 25 августа

    25 Августа 2022, 00:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С Северо-западным антициклоном на большей части Казахстана 25 августа сохраняется погода без осадков. Лишь на юго-востоке, востоке, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Кызылординской, на большей части Туркестанской, юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Атырауской, юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

    В городе Нур-Султане прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 23-25 тепла.

    В городе Алматы ожидается переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 24-26 тепла.

    В городе Шымкенте будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.

    Ранее сообщалось , что штормовая погода ожидается в семи регионах Казахстана.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    В четырех городах 17 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая