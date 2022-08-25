Погоду без осадков на большей части Казахстана прогнозируют синоптики 25 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С Северо-западным антициклоном на большей части Казахстана 25 августа сохраняется погода без осадков. Лишь на юго-востоке, востоке, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Кызылординской, на большей части Туркестанской, юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

В городе Нур-Султане прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 23-25 тепла.

В городе Алматы ожидается переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 24-26 тепла.

В городе Шымкенте будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 30-32 тепла.

Ранее сообщалось , что штормовая погода ожидается в семи регионах Казахстана.



