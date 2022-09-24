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Погоду без осадков и усиление ветра прогнозируют 24 сентября в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Сентября 2022, 00:09
Погоду без осадков и усиление ветра прогнозируют 24 сентября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду большей части территории РК по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской, северо-западе, севере, востоке Абайской, в центре Павлодарской, в восточной половине Карагандинской, на юге, востоке Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Костанайской, Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

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