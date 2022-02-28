Погода в Казахстане 28 февраля: на севере - осадки, на юге - гроза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием фронтальных разделов на западе, юге, севере страны пройдут осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман, на юге РК – гроза», - говорится в сообщении синоптиков.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 18-23 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах ожидается гроза, на западе и в горных районах области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области на севере, в центре ожидается туман, ночью на юго-западе - усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью и утром на юге и в горных районах – туман, на северо-востоке, в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на западе, севере области – туман.

На юго-востоке, западе Акмолинской, на севере, востоке, в центре Атырауской, на севере Актюбинской, на севере, юго-востоке Костанайской, юге Северо-Казахстанской, Павлодарской, на севере, западе Каракгандинской, ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.