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    Погода без осадков сохранится в Казахстане 16 декабря

    16 Декабря 2022, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории РК 16 декабря по-прежнему находится под влиянием Монгольского антициклона, с чем сохранится погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь на крайнем западе и в горных районах юга страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет небольшой снег, на западе -гололед.

    На юго-востоке, юге, в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Атырауской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман.
    Казгидромет Погода
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