Погода без осадков сохранится в Казахстане 16 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской, Туркестанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер 15-20 м/с.

В Костанайской, ночью и утром в Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.