Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана 18 января

    18 Января 2023, 01:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 18 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Практически вся территория находится под влиянием обширного антициклона, сохранится погода без осадков. Лишь на востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет небольшой снег, с низовой метелью, на юге страны – усиление ветра, туман.

    Ночью на севере, востоке, в горных районах Жетысуской и Алматинской областей сохраняется сильный мороз 25-26 градусов.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
    Противопаводковые работы на канале Капал проводят в Таразе
    Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области
    Снегопады нарушили дорожное движение в Хорватии и Австрии
    Популярное
    1 Танат Айдарбеков назначен акимом Талгарского района Алматинской области
    2 Назначения произошли в Генеральной прокуратуре РК
    3 Талгат Уали назначен официальным представителем Министерства юстиции
    4 Куаныш Асылов назначен первым заместителем акима Шымкента
    5 Рейды в общественном транспорте начнутся в Атырау
    Новости партнеров