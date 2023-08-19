Погода без осадков ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием поля повышенного давления на большей части РК ожидается погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на севере, юго-западе и в горных районах юго-востока страны с прохождением фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град, шквал. По республике прогнозируется порывистый ветер. На северо-западе РК в ночные и утренние часы - туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей ожидается сильная жара до 35-38°С.

В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, на юге Костанайской, на севере Алматинской, на севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, в области Улытау, на юге Алматинской, на западе, севере, юге Акмолинской областей, на западе области Жетысу - высокая пожарная опасность.